Миллиардер оставил с носом беременную Боню

Телеведущая и модель Виктория Боня снова невеста на выданье. Красотку бросил миллиардер и, как говорят, оставил ее в положении.

Весной этого года Виктория с удовольствием рассказывала о своем новом возлюбленном – 41-летнем Пьере Андюране, нефтяном трейдере, владельце инвестиционного фонда Andurand Capital. Девушка убеждала всех, что влюбилась, но совсем не в банковский счет жениха, как могли бы подумать, а исключительно в его интеллект. Модель намекала, что Пьер настроен серьезно: они даже познакомили дочерей-ровесниц.

Как выяснилось, этот роман приказал долго жить. Андюран без тени сожаления поставил точку в этих отношениях. В Сети даже появилась переписка, в которой миллиардер говорит, что был знаком с Викторией, но они уже давно не вместе, да и о беременности он ничего не знает, так как к ней не причастен. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Отметим, что Боня не спешит признаваться, что снова одна, видимо, стыдно. Она постит в своем микроблоге размышления о том, что мечтает пронести отношения через всю жизнь. "Вот, что для меня является бесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости, не разнимая рук даже в преклонном возрасте! 🙏🏼 #ХочуТакже!!! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – писала знаменитость.

Ходят слухи, что телеведущая вновь открыла охоту на миллиардеров. Якобы девушку видели в ночном клубе "Джиммис" в Монако. Там звезда с подругой пытались навязать свое общество представительного вида мужчинам. Справедливости ради стоит отметить, что ни видео, ни фото, которые могли бы подтвердить эту информацию, в интернете Dni.Ru так и не нашли.

Добавим, что недавно в Сети появилась информация о беременности Виктории. Так как на некоторых снимках можно рассмотреть круглый живот Бони, пишет EG.ru.

Напомним, что Виктория состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. От него в 2012 году модель родила дочь Анджелину. Пара разошлась в 2017 году.