Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, кому принадлежат права на хиты группы и что стало с участниками бойз-бенда. По словам музыкального менеджера, над солистами легендарного коллектива висит проклятие.

Разин сообщил, что из девяти участников золотого состава пятерых уже нет в живых. "Мишу Сухомлинова застрелили. Барабанщик Игорь Игошин полез в форточку за рыбой, висевшей в пакете за окном, рама оторвалась, и он с пятого этажа упал, погиб в 19 лет. Клавишник и солист Юра Гуров погиб в автокатастрофе", – вспоминает продюсер.

Игоря Анисимова, еще одного клавишника, убил пьяный сосед - 40-летнего мужчину зарезали. Директор группы Рашид Дайрабаев скончался в день похорон Анисимова. У него не выдержало сердце.

Андрей отметил, что судьба Сергея Кузнецова, автора "Белых роз", сложилась не так трагично, он, слава богу, жив, но все же не очень удачно. "Он всю жизнь пьет. Работал в группе "Ласковый май" официально один месяц", – рассказал продюсер и добавил, что тот спаивал участников группы самогоном, за это и был уволен.

Разин сообщил, что в 1990 году купил у Кузнецова права на песни "Ласкового мая". Теперь каждый месяц он получает примерно пять миллионов рублей авторских отчислений – в общем есть, чем брюхо набить!

"Песни "Ласкового мая" звучат довольно часто. Десять лет я судился со всеми. Отсудил крупную сумму у звукозаписывающей фирмы. Лично получил в 2006 году компенсацию в размере 22 миллиона 502 тысячи рублей, тогда это было 890 тысяч долларов. Рекорд!" – поведал продюсер журналистам сайта "Комсомольская правда".

Также музыкальный менеджер рассказал, что Мишу Сухомлинова застрелил неадекватный фанат. На самом деле убийца целился в Юру Шатунова, но промахнулся. "Парень несколько раз пытался пройти кастинги в "Ласковый май", мечтал о такой же славе, как у Юры. Его не брали. Свихнулся на этой почве", – рассказал Разин.

Он вспоминает, что безумный поклонник писал письма с угрозами, которые до убийства Миши никто всерьез не воспринимал. После похорон Сухомлинова Андрей вновь получил записку: "Шатунов умрет на глазах у всех людей". После этого концертная деятельность "Ласкового мая" была приостановлена на десять лет. Убийца участника группы был пойман и заключен в психиатрическую больницу для осужденных.