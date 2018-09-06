Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин полагает, что Елена Степаненко не хочет разводиться. Якобы всему виной страх перед соперницей.

Сегодня, 6 сентября, прошло очередное слушание по делу о разводе и разделе совместного имущества звездной четы. Во время заседания Жорин заявил, что Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все, что было нажито за 30 лет с Петросяном, хотя изначально сама сделала запрос на арест их общих богатств.

Жорин сделал вывод, что Елена передумала расторгать брак. Якобы артистка хочет заставить мужа согласиться на ее имущественные требования или вообще отказаться от развода.

Сергей подозревает, что Степаненко не хочет отпускать мужа в свободное плавание, так как очень боится, что Петросян женится на молодой любовнице и тем самым выставит ее дурой на всю страну. "Она опасается, что он вновь вступит в брак, а это будет для нее катастрофой", – заметил юрист Петросяна в интервью StarHit.

Сам Евгений Ваганович на суде не появляется, а когда его просят прокомментировать ситуацию, в буквальном смысле шлет прессу на три буквы. Однако, судя по его официальному Instagram, за информационным эхом от своего громкого развода тщательно следит. "От такого количества неправды я "балдею"! Ребята из СМИ! Вы меня даже удивляете! Такое впечатление, что начался театр абсурда", – написал артист в микроблоге.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященном Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.