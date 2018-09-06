42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности

Елена Захарова поразила фанатов идеальным телом. Поклонники гадают, как звезде удалось так быстро восстановиться после родов.

Актриса театра "Луны" еще зимой говорила, что сидеть в декретном отпуске долго не собирается, и вскоре вернется на сцену с новыми силами. На радость почитателей Захарова сдержала слово и уже несколько месяцев плодотворно трудится.

Елена играла в спектакле " Мата Хари", где исполнила роль красотки-соблазнительницы. Отметим, что 42-летняя артистка выглядела великолепно. Зрители с восторгом отмечали, что вторые роды никак не отразились на стройном стане знаменитости. Она моментально вернула себе былые формы, и, как казалась на первый взгляд, стала еще подтянутее.

"Восхитительная!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красива – завораживает😁❤", "Костюм фантастический!А талант у Леночки просто зашкаливает!)))Хоть и не была я на спектакле,но сериалы не пропускаю!" – писали интернет-обыватели.

Добавим, что Захарова в декабре 2017 года стала мамой. Долгое время она держала беременность в секрете, но потом не смогла скрывать округлившийся живот. Спустя всего два месяца после родов актриса вернулась на сцену. В соцсетях она не показывает лицо малышки и даже не раскрывает ее имени.

Напомним, что несколько лет назад у звезды произошла трагедия: из-за вирусной инфекции скончалась ее восьмимесячная дочь. К слову, супруг актрисы, бизнесмен Сергей Мамонтов, ушел из семьи сразу после похорон, оставив Елену один на один со своим горем. Звезда долго переживала из-за случившегося и поэтому решила скрывать до последнего вторую беременность.