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Шоу-бизнес

Панин бежит из страны после оскорбления россиян

Алексей Панин. Кадр youtube.com
Алексей Панин довольно жестко отреагировал на критические отзывы, оставленные подписчиками в социальной сети. Артист назвал их скудоумными и заявил, что скоро покинет Россию.

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прочитано 9438 раз

Все началось с того, что пару дней назад на своей страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин опубликовал фотографию, на которой прощается с Иосифом Кобзоном. На снимке скорбящий актер наклонился и приложился лбом к лицу легендарного мэтра. "Вот и все..." – написал Панин.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Далее скандально известный актер обратился к подписчикам. Он заявил, что ведет аккаунт максимально правдиво и не пытается заявить о себе, как это кажется многим его оппонентам. Причем артист не поскупился на обидные слова в их адрес.

"А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – хлестко заявил Алексей, чем вызвал бурю эмоций.

Дошло до того, что в комментариях артисту предложили покинуть Россию, чтобы не жить "рядом со скудоумными". Тот мгновенно отреагировал. "Я как раз скоро уезжаю. В Россию буду приезжать только за деньгами", – сообщил Панин.

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Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99)

Судя по дальнейшим комментариям, пользователи Сети не расстроились. "Уезжайте, Алексей, уезжайте. Опозорились на всю страну, опустились ниже плинтуса, полностью наплевали на все моральные качества, на наследие предков. Нам такие артисты не нужны. Бон вояж", "От таких страну нужно освобождать. От бреда. От тупости. От быдла", "Скатертью дорога", – так звучали самые приличные высказывания подписчиков.

Автор: Наталья Аряева7 сентября 2018, 08:50
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Как менялся Алексей Панин

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