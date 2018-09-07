Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником

Поклонники Леры Фрост в шоке. Бывшая участница "Дома-2" нашла свою любовь за периметром телестройки. Как выяснилось, она закрутила роман со скандальным сыном миллионера Александром Шарыго.

За несколько месяцев, проведенных на скандальном телепроекте, модель Лера Фрост обзавелась ухажерами и приличной армией поклонников. Но настоящую любовь, по ее признанию, обрела только сейчас. Фанаты модели обсуждали новый роман своего кумира, гадая о том, кто ее избранник – Фрост его имени не называла.

Пару дней назад она все же опубликовала совместные снимки, и поклонники испытали шок. Оказалось, что модель связывают отношения со скандальным сыном олигарха Александром Шарыго.

"Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомила общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут, после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я осталась в восторге от общения с ними", – приводит слова Леры издание StarHit.

Шарыго приобрел "славу" после того, как стал героем громкого скандала. Его бывшая девушка Анна Лисовская в эфире телешоу обвинила сына влиятельного бизнесмена в рукоприкладстве и изнасиловании. Позже был суд, Александр провел несколько месяцев в тюрьме. Освободился он лишь недавно.

Леру Фрост сомнительная репутация избранника не беспокоит - она полагает, что его намеренно оговорили. По словам модели, с ней Саша – совсем другой человек, не имеющий ничего общего с той личностью, которую представляют критики. Как бы то ни было, скандальная история – дело прошлое. Лера уверена, что знает правду. Фрост и Шарыго любят дуг друга, а остальное им неважно.