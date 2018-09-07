Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже

В Сети появились пикантные фото всемирно известной исполнительницы Кайли Миноуг. На кадрах австралийская певица запечатлена с голой грудью на пляже.

Хакеры добрались до Кайли Миноуг. Киберпреступники слили в Сеть откровенные фотографии артистки, однако они не являются современными. По некоторым оценкам, снимки были сделаны не менее пяти лет назад.

На заветных кадрах Кайли Миноуг, снятая ушлыми папарацци на пляже, запечатлена в трусиках и топлес. Австралийская исполнительница без стеснения демонстрирует небольшую грудь, которую, впрочем, уже успели раскритиковать недоброжелатели.

В Сети комментаторы обозвали бюст Кайли "ушами спаниеля" и посоветовали "не позориться". Другие пользователи предположили, что это вброс – фотографии выложены специально, чтобы напомнить общественности об артистке.

Кайли Миноуг оголила прелести, хи-хи. За слип спасибо Супер.ру pic.twitter.com/T4m5ZAjZkX — Тревор Колби (@trevor_kolby) 7 сентября 2018 г.

Однако вряд ли Кайли хотела бы такой славы. В последнее время певица предпочитает не общаться с журналистами. Дело в том, что Миноуг все чаще попадает в неприятности. В частности, артистке катастрофически не везет в личной жизни.

Недавно Кайли рассталась с молодым любовником, за которого намеревалась выйти замуж. Разрыв прошел со скандалом – Кайли узнала об изменах избранника. Говорят, Миноуг выгнала жениха и выбросила все его вещи из дома.

В этом году артистке исполнилось 50 лет. Некоторые в этом возрасте уже обременены внуками, однако у Кайли нет даже детей. Всему виной онкологическое заболевание, которое артистка сумела побороть.

"Когда вы больны раком, приходится принять тот факт, что, скорее всего, не сможете иметь детей. Поверьте, когда кто-то говорит: "Сейчас есть столько возможностей стать матерью!", хочется кричать..." – пожаловалась Миноуг.