Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики

Певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников, показавшись без макияжа. Без тонны косметики звезда выглядит моложе.

Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска. Оно было сделано, когда она прогуливалась по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной Борщ. На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и белых кроссовках.

Пользователи Сети отметили, что такой образ звезды, хоть и непривычен глазу, но ей очень к лицу. Без плотного, яркого мейкапа Анна выглядит как 18-летняя девушка.

В интервью певица много раз отмечала, что тщательно следит за собой, ухаживает за лицом и телом, посещает косметолога. Семенович много раз сетовала, что вынуждена постоянно ограничивать себя в любимой еде, чтобы не располнеть. Однако в Праге звезда не выдержала и сорвала диету – она объелась мороженым.

"Сутки в пути и я в Праге 😂💪🏼 Прилипла к витрине с мороженкой, думаю я заслужила срыв с диеты и полный отрыв. Мужчина ,который влез ко мне в кадр, мой план одобрил 😂😂🔥 Вот теперь думаю 🧐 клубничное или шоколадное , возьму оба 🤩😝 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезда подписчикам микроблога.

После такого вкусного отпуска Анне придется много времени провести в спортзале, но она привыкла упорно работать. А за привитую любовь к труду всегда благодарит маму и папу. "Раньше я всегда упрекала родителей, что они меня в три годика отдали в спорт и оставили без детства. Только сейчас я понимаю, как это было нужно моей натуре – пройти через детство, полное труда и лишений. Эти испытания стали для меня ключиком для очень важной двери в моей жизни, и я открыла ее быстро и четко. Спасибо, мои дорогие родители, что возили меня каждый день к 7 утра на тренировки и заставляли быть лучшей, теперь это вошло в привычку! Я люблю вас!" – отметила как-то артистка.