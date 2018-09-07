Робби Уильямс в третий раз стал отцом

Певец Робби Уильямс и его супруга снова стали родителями. Девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери в Лос-Анджелесе. Артист с супругой сами рассказали о радостном событии. "Чтобы встретить тебя, мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому мы никому не говорили о тебе заранее", – трогательно обратилась к дочери жена исполнителя в Instagram. Она также отметила, что малышку выносила невероятная женщина. Избранница Уильямса поблагодарила суррогатную мать за подаренное счастье.