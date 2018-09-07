На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест

Участники шоу "Замуж за Бузову" случайно шокировали поклонников телепроекта. Братья Наумовы сообщили, что фаворит Ольги не будет победителем.

Только две недели на телеканале ТНТ идет шоу, в котором поющая телеведущая Ольга Бузова выбирает себе жениха. Внимательные зрители сразу вычислили фаворита звезды из толпы красавцев-мужчин. По их мнению, это Александр Гринев. Многие поклонники решили, что именно он завоюет сердце артистки и станет победителем.

Однако сегодня главную интригу проекта разрушили братья-близнецы Андрей и Сергей Наумовы. Они поздравили Гринева с днем рождения и посоветовали не переживать из-за отказа Ольги. "С днем варенья Гриня !! счастья и любви ! Не переживай за Олю ! Значит не твой это человек 🤷‍♂️💐💐💐🌹🌹🎉🎊🎁🎈🎏🎉🎊🎁🎈🎏 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написали они в микроблоге теперь уже бывшего фаворита. Видимо, поющая телеведущая поставила крест на красавце-брюнете.

Добавим, недавно выяснилось, что Александр Гринев – блогер, обучающий искусству обольщения. Он ведет закрытый Telegram-канал, где делится своими трофеями: видеозаписями секса с соблазненными им женщинами.

Как говорят, среди его побед – не только официантки и танцовщицы, но даже любовницы олигархов. На него подписано более четырех тысяч человек, с которыми он делится тонкостями пикапа.

Однако сам Гринев утверждает, что несколько месяцев назад закрыл канал. Также он уверил, что его основной целью было обучение мужчин правильному отношению к женщинам. Якобы это был обучающий контент и только. Он помогал тысячам молодых людей и девушек разобрать непростые ситуации в их отношениях.