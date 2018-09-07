Смертельная жара погубила Лолиту

Певица Лолита Милявская появилась на музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018" в Сочи. Артистка поразила шикарным головным убором известного бренда.

Сегодня, 7 сентября, Лолита выступит на бенефисе Ирины Аллегровой на сцене New Wave Hall. Поэтому заезда прилетела немного раньше, чтобы поучаствовать в репетиции.

Артистка пришла на саундчек в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости.

"Эту шляпу от Ральфа Лорена мы купили в Штатах много лет назад с моим директором, когда были там на гастролях. И вот я ее нашла, приделала к ней булавку и надела", – сообщила артистка журналистам сайта "Комсомольская правда".

Добавим, что высокая температура и палящее солнце могут быть опасны для здоровья, особенно если человек не успел привыкнуть, акклиматизироваться. А вот Лолита – молодец, подготовилась, хотя все же стала своеобразной жертвой: со звездой, конечно, все хорошо, но вот имидж, по мнению некоторых пользователей Сети, окончательно загублен. Отметим, что настоящих поклонников творчества Милявской модные промахи не расстраивают, они любят ее не за это.

"Всегда любила вас, такую без комплексов: настоящую и безумно классную, @lolitamilyavskaya оставайтесь такой же очаровашкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она еще хочу заметить очень умная! Эрудированная, Лола может ответить на любой вопрос касающийся любой области географии, науки и тд!!!!" – хвалят фанаты любимицу.