"Я ухожу": у разочарованной Гузеевой сдали нервы

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева поставила на место недругов. Артистка посоветовала уходить молча.

Гузеева ведет микроблог в Сети, в котором делится своими мыслями, иногда очень прямолинейно, снимками с работы, а также рассказывает о личной жизни и семейных делах. Недавно звезда опубликовала фото со свадьбы своего сына Георгия. Через некоторое время многие кадры ей пришлось удалить и закрыть комментарии.

Злопыхатели не могли пройти мимо. Они пытались задеть Ларису и писали гадости. А сегодня звезда решила не церемониться с недругами и написала гневную отповедь в личном Instagram. Она дала понять, что выходки некоторых подписчиков ее уже достали.

"Недорогие недрузья, прошу вас, не пишите мне, что отписываетесь! Ну правда смешно! Представьте, заваливаюсь я к вам в дом непрошеная, и с порога– фу, вы меня разочаровааааали.... и я ухожу от вааас... Спасибо за понимание (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – эмоционально высказалась артистка.

Поклонники поддержали звезду. Они посоветовали знаменитости не обращать внимания на манипуляторов и троллей.

"Ох , Лариса ... люди и не такую грязь и чушь будут писать ((( не обращайте внимания на дураков, пусть уходят, машем ручкой 😝", "👌у меня в офисе есть надпись. Пришли спасибо– ушли большое спасибо!!!! Это про тех у кого грудная жаба😎", "Те, кто пишет " я отписываюсь" видимо надеются на то, что их будут уговаривать остаться и сильно грустить 😅😅", "😂😂😂у меня полружка такая была😂😂😂я ему позвонила и сказала чтоб больше не звонил😂😂😂😂😂😂", – писали интернет-обыватели.