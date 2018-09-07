"Чтобы вишенка стояла": откровенное видео Королевой и Тарзана шокировало народ

Певица Наталья Королева похвасталась талантами своего супруга Сергея Глушко. Как выяснилось, Тарзан (под таким псевдонимом известен муж звезды), оказывается, мастер не только раздеваться.

В своем Instagram артистка опубликовала видеозапись, на которой Сергей пританцовывает в халате и головном уборе в форме гигантской вишни. "Мне просто попала косточка в рот и застряла в кариесе, и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смех снимающей Королевой. В ответ Наталья обозвала супруга Вишнепузиком.

"Наши семейные будни!!! А как у вас начинается утро?" - поинтересовалась звезда под постом. Пользователи отметили, что если на этом домашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничто не угрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом.

"Попала косточка в рот и поглатила мозг тарзана 😁😁😁😁😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Главное, чтобы вишинка стояла...😂😘", "По ходу косточка попала сразу в голову!😀😁😂🤣😃😄😅", "Я вишня спелая ,на солнце созрела я!!!😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍", "А я обычно бананом просыпаюсь…", "Граф Вишенка)", "Ролевые игры?", "Натахина вишенка на🎂 тортик🤣👏👌😉", "Обожаю людей с чувством юмора, умеющих посмеяться над собой))) Чувство юмора напрочь отсутствует у глупых людей, это факт😀", – писали интернет-обыватели.

Напомним, что муж Наташи Королевой 48-летний Сергей Глушко уже много лет зарабатывает на жизнь стриптизом. Артист много гастролирует со своей пикантной программой "Тарзан-шоу". Также он задействован в различных спектаклях.