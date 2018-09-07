Знаменитая модель поразила голым телом

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол показала в своем микроблоге откровенный снимок. 29-летняя красотка предстала полностью обнаженной.

Девушка прикрывала интимные части тела руками. Эротическое фото привело ее поклонников в настоящий восторг. Всего за сутки публикация ее фанатов: за день он собрал несколько сотен тысяч лайков и множество комментариев.

Отметим, Кэндис по праву гордится своим телом. Ведь в январе 2018 года она была признана самой дорогостоящей моделью Instagram.

Карьеру модели Свейнпол начала в возрасте 15 лет. Работник агентства заметил ее на блошином рынке. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Девушке улыбнулась судьба: она сотрудничала с такими компаниями как Givenchy, Blumarine, Prabal Gurung, Versace, Calvin Klein, Avon, Guess и другими мировыми брендами.

Напомним, летом этого года Кэндис Свейнпол во второй раз стала мамой. Она родила мальчика. Первый сын модели появился на свет в 2016 году.

Как писали Dni.Ru, ранее Кэндис Свейнпол и ее коллега Даутцен Крез поддержали кормящих матерей. Модели опубликовали в Instagram снимки, на которых они запечатлены в момент кормления грудью. Активисты движения подчеркивают: мать не может и не должна сидеть все время в четырех стенах, и иногда ей приходится кормить малыша на людях.