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Знаменитая модель поразила голым телом

Кэндис Свейнпол. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine
Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол показала в своем микроблоге откровенный снимок. 29-летняя красотка предстала полностью обнаженной.

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Девушка прикрывала интимные части тела руками. Эротическое фото привело ее поклонников в настоящий восторг. Всего за сутки публикация ее фанатов: за день он собрал несколько сотен тысяч лайков и множество комментариев.

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Отметим, Кэндис по праву гордится своим телом. Ведь в январе 2018 года она была признана самой дорогостоящей моделью Instagram.

Карьеру модели Свейнпол начала в возрасте 15 лет. Работник агентства заметил ее на блошином рынке. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Девушке улыбнулась судьба: она сотрудничала с такими компаниями как Givenchy, Blumarine, Prabal Gurung, Versace, Calvin Klein, Avon, Guess и другими мировыми брендами.

Напомним, летом этого года Кэндис Свейнпол во второй раз стала мамой. Она родила мальчика. Первый сын модели появился на свет в 2016 году.

Как писали Dni.Ru, ранее Кэндис Свейнпол и ее коллега Даутцен Крез поддержали кормящих матерей. Модели опубликовали в Instagram снимки, на которых они запечатлены в момент кормления грудью. Активисты движения подчеркивают: мать не может и не должна сидеть все время в четырех стенах, и иногда ей приходится кормить малыша на людях.

Автор: Валерия Нарская7 сентября 2018, 20:14
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