"Только вода": исхудавший Фадеев отказался есть

Продюсер Максим Фадеев сбросил 70 килограммов. Поклонники восхищаются посвежевшим композитором.

В своем Instagram Фадеев опубликовал снимок себя любимого. На фото он удобно устроился за столом, на котором стоят два стакана. "Сижу в ресторане высокой кухни. Видимо, кухня настолько высокая, что я ничего не понял!)😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией написал продюсер.

Поклонники отметили, что в дорогих ресторанах порции настолько маленькие, а названия блюд такие сложные, что, попробовав предложенные яства, можно сразу и не разобрать, что или кого именно ешь. "Согласна...были в "Парусе"...в Эмиратах...ресторан с огромным аквариумом...принесли что то в маленькой чашечке...мы тоже...так и не поняли...что ели?.........)))", "а у нас чем выше..тем непонятнее...к примеру мода..вот и кухня так же🍴", – рассказывали подписчики Фадеева.

Другие же пользователи Сети выразили обеспокоенность. Они посчитали, что так как Максим сейчас стремительно худеет, то, скорее всего, отказывается от пищи – голодает, к тому же знаменитость сидит только с напитками – еды на столе нет. "Ну, в принципе достаточно. Вода – это основа жизни. Бульк! И день удался!", "В сыроедческом ресторане?🙈😂", "Молекулярная ?😊👍", "Ну вы хоть поели?😉", "А где еда 🥘? Я тоже ничего не понял 🤣", "Наверное принесли на подносе и сразу унесли ))))", "Ну если из еды только вода, то конечно)", "Да уж, надо было куру-гриль брать на вокзале", "Может у ресторана! Разгрузочный день!!( Пятница все таки)😀😀😀", – писали фолловеры.

Отметим, что большинство интернет-обывателей сошлись на мнении, что Фадеев очень преобразился. Он стал выглядеть моложе, привлекательней, а главное здоровее. "Максим, как давно Вас не было видно. Хорошо выглядите", "Очень рада,что вы,Максим, в такой прекрасной форме. Счастья вам и здоровья!!!! И конечно, творческих успехов", – хвалили знаменитость в Сети.