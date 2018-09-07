"Киркоров укусил": звезды Comedy Woman в цепях и мехах взбудоражили россиян

Звезды юмористической программы Comedy Woman телеканала ТНТ Марина Федункив и Екатерина Скулкина отправились на прогулку в эпатажных образах. Артистки вырядились в "пенсионерок на стиле".

Видео с променада звезды опубликовали в Instagram. По сюжету артистки бодро идут в собес. Марина облачена в пестрый бомбер поверх белой футболки, леопардовые шорты, красные гольфы и черно-белые кроссовки. Екатерина также выбрала легкую "летную" куртку, фиолетовые шаровары и высокие желтые ботинки.

Знаменитости не забыли и про аксессуары: нацепили на себя большие цепи с подвесками и разноцветные меха. По пути артистки обсуждают насущные проблемы, а именно: документы, справки, и подорожание кефира и соли на два рубля. "Победители фестиваля Московское Долголетие 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Федункив.

Поклонники оценили взрывной юмор артисток. За сутки ролик набрал более миллионов просмотров и сотни комментариев. Яркие наряды звезд Comedy Woman многим напомнил неповторимый стиль певца Филиппа Киркорова. "Вас что, Киркоров укусил?", "Костюмы у Киркорова", – смеялись фолловеры.

Другие же пользователи Сети благодарили за поднятое настроение, и отшучивались в ответ. "Ахахаха настроение было на нуле,пока не увидела это фото 😂😂😂😂 жжжжжете", "Очень крутой образ пенсионерок 😂😂😂😂😂👏👏👏", "У нас соль по 16 уже 😔", "Дни Высокой моды в Москве!?😁😁😁😂😂😂", "Я же теперь не смогу одеваться иначе🤭", "БЛИИИИН, я так же хочу одеваться до конца дней моих и твоих заодно! 😂😂😂", "Тенге подорожал?😂 или Мне послышалось?)))", – писали интернет-обыватели.