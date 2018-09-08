Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из "Рондо"

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Пятница 7 сентября
Лента новостей
21:52
Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
21:48
В Ялте девушку смыл поток ливня
21:35
В Башкирии инвалида не пустили в торговый центр
21:25
Массовая гибель рыбы под Волгоградом вызвала вопросы
21:10
В Удмуртии хулиган избивал сожительницу и угрожал ее убить
21:04
В Татарстане водитель Шевроле Нивы погиб в страшном ДТП
20:47
В Нижнем Тагиле бетонная плита придавила двух человек
20:43
В Кургане начали массово закрываться магазины
20:18
В Омске школьник попал под колеса маршрутки
20:07
Россия и Вьетнам развивают межпарламентские связи
20:04
Мужчина устроил стрельбу в автосалоне
19:56
Россиянина осудили на 14 лет за покушение на убийство семьи
19:35
В Башкирии иномарка насмерть сбила пешехода
19:32
Глава "Газпрома" попал в аварию
19:28
Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко
19:17
В России для добросовестных водителей приготовили подарок
19:07
Как Абрамович: "отравители" Скрипалей оставили опасную улику
19:04
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
18:56
Чемпионка мира плюнула на российский спорт и ушла
17:54
Загнаны в угол: у Лондона закончились аргументы в деле Скрипалей
17:37
Совет на выходные
17:16
Инфицированная актриса Рязанова попала в больницу
16:59
Смерть нанесла сокрушительный удар по Алибасову
16:56
"Предательства не прощаю": громкое заявление Лорак
16:47
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы
16:44
Невесту Тимати поздравили с беременностью
16:42
Робби Уильямс в третий раз стал отцом
16:38
На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
16:06
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
16:02
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
15:49
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце
15:19
Россия предупредила об авиаударе по американцам
15:18
Обколотую Цывину увезли в неизвестном направлении прямо с юбилея
15:12
Перед большими переговорами Путина случился казус
15:00
Состояние звезды "Битвы экстрасенсов" резко ухудшилось
14:51
Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
14:45
Киска Волочковой внезапно заговорила
14:43
Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать
14:31
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
13:58
Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной
13:57
Известный российский режиссер объявил о разводе
13:54
Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе
13:14
Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования
13:10
Жасмин ужаснула болезненной худобой
13:08
Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро
12:49
Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже
12:43
Назначен новый врио главы ДНР
12:29
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
11:49
Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником
11:42
"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом
11:35
На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель
11:07
Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем
11:01
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
10:25
"Шок!" – главный "отравитель" Скрипалей показал убийство на видео
10:22
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
10:13
Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе
09:51
Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке
09:39
Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
09:20
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:17
Кандидата в президенты ранили ножом в толпе (видео)
08:52
"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось
08:50
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
08:33
Как приготовить лагман
08:23
Москвичам предложили лучшее мясо в мире
08:21
Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях
08:16
Главные события Москвы
08:14
Скончалась звезда "Мисс Марпл"
08:00
Знаменитый актер умер от сердечного приступа
22:03
Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
21:55
Объявлено имя нового президента Украины
21:52
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:41
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:06
"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:47
"Отравитель" Скрипаля подал голос
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:10
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:54
Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:29
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
"Мне противно и больно": у родившей Кудрявцевой сдали нервы
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
Шоу-бизнес

Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из "Рондо"

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Александр Иванов прилетел на "Новую волну" в Сочи для участия в творческом вечере Владимира Преснякова. Пока артист на сцене New Wave Hall исполнял бессмертный хит "Я буду помнить", за кулисами с его женой Светланой общался корреспондент Dni.Ru.
прочитано 908 раз

В этом году певец отмечает "оловянную" свадьбу – десять лет он состоит в браке со Светланой Федоровской. У них есть двое детей – девяти и трех лет от роду. 

ПО ТЕМЕ

Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой

 Новая волна в Сочи

Сюжеты Новая волна в Сочи

"Меня в прессе часто называют "молодой женой Иванова", хотя мне уже 42 года, – улыбается Светлана. – Значит, я правильно выбрала род занятий – занимаюсь косметологией".

К многочисленным поклонницам Александра Иванова жена не ревнует: "Он же бабский угодник, – смеется Света. – Но между нами есть доверие, понимание, адекватность, в конце концов. Да, я у Саши не первая, но надеюсь, что последняя".

"Я не думаю, что у Саши есть любовница где-то на стороне, – считает жена. – Мы уже не в том возрасте (Иванову 57 лет – Прим. ред.), он уже большой мальчик и все романтические приключения на гастролях остались в прошлом. Мне кажется, никакие сюрпризы, как в случае с тем же Спартаком Мишулиным, невозможны. Мы с Сашей такой большой путь, что всецело ему доверяю. У нас такие маленькие дети, что их бы поднять, так что еще и поэтому не думаю, что муж завел бы внебрачных детей на стороне".

Александр Иванов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

По заверению Светланы, с прежней женой Александра Иванова (Елена Иванова – балетмейстер детского хореографического ансамбля "Барвинок", художественный руководитель и балетмейстер труппы Color Ballet), с которой он прожил 20 лет и от которой есть 30-летняя дочь Карина, она не знакома. Не поддерживает с ней отношений и сам Иванов. "Он, как и многие мужчины, в прошлое плотно закрыл дверь". – пояснила Светлана.


Супруга рассказала, что не считает, будто Иванов сегодня редко выступает: "На мой взгляд, в последние десять лет его популярность только растет – он стал больше ездить по стране с концертами. Сцена его до сих пор кормит, у него есть и корпоративы, где хорошо платят".

Автор: Феликс Грозданов8 сентября 2018, 00:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"

567

комментарии

Политика

Перед большими переговорами Путина случился казус
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Шоу-бизнес

Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из "Рондо"
"Киркоров укусил": звезды Comedy Woman в цепях и мехах взбудоражили россиян
Трясущего детородным органом Панина собирают в психушку
"Только вода": исхудавший Фадеев отказался есть

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Образ певицы вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане

Певица подорвала доверие россиян
Шоу-бизнес

Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой

Ситуация приняла неприятный оборот
Шоу-бизнес

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Певица появилась на "Новой волне" в одиночестве

Гороскоп

Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс
Совет на выходные
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября

Фоторепортажи

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

Спорт

"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову

Регионы

Крымский мост сносит ветром
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru