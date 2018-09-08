"Роди мне ребенка": взрослый сын уговорил Жасмин забеременеть

Новость о том, что у Жасмин есть взрослый сын, для многих стала неожиданностью. Хотя сама певица удивляется: "Не знаю, чего так все переполошились. Я его никогда не скрывала". О наследнике с артисткой поговорил корреспондент Dni.Ru.



"Мише 21 год, и он очень хороший парень – взрослый, разумный, – улыбается Жасмин. – Но я его очень рано (в 19 лет – Прим. ред.) родила и у нас с им нет такой связи "мама-сын", как с младшими".

"Стараюсь с ним быть не такой строгой, как с младшими, – продолжает артистка. – Хотя в нашей семье строгостью отличаюсь именно я, а не мой муж Илан или бабушки с дедушками, которые всегда детей балуют. Я – эдакий строгий полицейский".

В 2011-м году Жасмин во второй раз вышла замуж – ее избранником стал молдавский политик, бизнесмен и миллионер Илан Шор, который на десять лет младше артистки. Но уже взрослый сын певицы принял ее новый брак нормально.

"Пока Илан не появился в моей жизни, Миша меня постоянно уговаривал выйти замуж и буквально умолял: "Роди мне ребенка!" И обязательно брата – "братуху", как он говорил в детстве, – улыбается Жасмин. – А я говорила, что для этого надо выйти замуж, я же еврейская мама, по-другому ребенка никак не завести. И каждый вечер перед сном сын у меня спрашивал: "Мама. а когда ты найдешь того мужчину, за которого сможешь выйти замуж и родить мне?"

"Сегодня он немного огорчается, что я так поздно все-таки решилась родить снова, – вздыхает Жасмин. Ведь с долгожданным "братухой" у него 18 лет разницы – это колоссально много! Но Миша безумно любит и брата, и сестру, хотя когда они появились на свет, он, как мне кажется, немного ревновал к ним, хотя и сдерживал свои эмоции".





С новым избранником Жасмин у ее сына сразу же сложились добрые отношения. "Они нашли общий язык, появились общие интересы, например, футбол, – улыбается артистка. – Миша постоянно бывает и на родине Илана в Молдавии, где мы проводим семейные праздники. Например, 16 сентября у нас годовщина свадьбы. Я, правда, в этот день буду в Казани, но вечером после выступления с несколькими пересадками улечу в Молдавию к семье. Там же спустя день отметим с день рождения моего папы".

