Жених особенной дочки Хакамады нашел другую партнершу

Возлюбленный дочери Ирины Хакамады Марии Влад Ситдиков стал актером. Молодой человек вышел на сцену "Гоголь-центра".



Влад сыграл в спектакле Кирилла Серебренникова "Идиоты". Постановка была посвящена дню рождения режиссера. 7 сентября Серебренникову исполнилось 49 лет.

О своем дебюте Ситдиков рассказал в Instagram. К посту Влад прикрепил фото с партнершей по спектаклю. Многие приняли девушку за Марию, но они ошиблись.

"Маша в спектакле не играла", – сообщил поклонникам в соцсети начинающий актер.

Сам Влад от спектакля в восторге. Отдельным постом он поздравил режиссера с днем рождения, оставив самые теплые пожелания.

Напомним, что Мария родилась в союзе Ирины Хакамады с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Он стал ее четвертым супругом. Свою любовь Влада Ситдикова Маша встретила несколько лет назад. молодые люди уже поговаривают о свадьбе.