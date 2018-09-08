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Бузова изощренным методом избавилась от соперницы

Ольга Бузова. Фото: Соцсети
В "Доме-2" снова разгорелись нешуточные страсти. И как всегда не обошлось без участия Ольги Бузовой.
прочитано 971 раз

Одна из самых ярких участниц телестройки Ирина Пинчук согласилась создать пару с недавно вернувшимся на проект Саймоном Марданшиным. Такой поворот для многих стал шоком.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Ирина никогда не была обделена вниманием на "Доме-2". Парни идут к ней толпами. Так, на прошлой неделе о намерении добиться расположения знойной красавицы заявили сразу двое – Саймон Марданшин и Никита Шалюков. А до этого Пинчук отдыхала вместе с Романом Гриценко на Острове любви.

Поговаривали, что между Ирой и Ромой возникла интимная связь, которая очень не понравилась Ольге Бузовой, ведь телеведущая давно имеет виды на Гриценко. В приходе на проект сразу двух ухажеров для Пинчук даже усмотрели руку Ольги. Якобы ведущая все специально подстроила, что бы таким коварным способом избавиться от соперницы.

Когда же Саймон и Ирина объявили себя парой, зрители нашли подтверждение своим догадкам. По мнению фанатов "Дома-2" Бузова сияла от счастья, после решения участников телестройки быть вместе.

"Главное бузова рада,что она от Гриценко отстала", "Вот Оля молодец, круто все подстроила", "Ой, а Буз то аж подпрыгивает от радости, теперь Гриценко снова ее", – написали в соцсети поклонники проекта (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).


Автор: Алёна Нестерова8 сентября 2018, 18:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

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