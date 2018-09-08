Бузова изощренным методом избавилась от соперницы

В "Доме-2" снова разгорелись нешуточные страсти. И как всегда не обошлось без участия Ольги Бузовой.

Одна из самых ярких участниц телестройки Ирина Пинчук согласилась создать пару с недавно вернувшимся на проект Саймоном Марданшиным. Такой поворот для многих стал шоком.

Ирина никогда не была обделена вниманием на "Доме-2". Парни идут к ней толпами. Так, на прошлой неделе о намерении добиться расположения знойной красавицы заявили сразу двое – Саймон Марданшин и Никита Шалюков. А до этого Пинчук отдыхала вместе с Романом Гриценко на Острове любви.

Поговаривали, что между Ирой и Ромой возникла интимная связь, которая очень не понравилась Ольге Бузовой, ведь телеведущая давно имеет виды на Гриценко. В приходе на проект сразу двух ухажеров для Пинчук даже усмотрели руку Ольги. Якобы ведущая все специально подстроила, что бы таким коварным способом избавиться от соперницы.

Когда же Саймон и Ирина объявили себя парой, зрители нашли подтверждение своим догадкам. По мнению фанатов "Дома-2" Бузова сияла от счастья, после решения участников телестройки быть вместе.

"Главное бузова рада,что она от Гриценко отстала", "Вот Оля молодец, круто все подстроила", "Ой, а Буз то аж подпрыгивает от радости, теперь Гриценко снова ее", – написали в соцсети поклонники проекта (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).





