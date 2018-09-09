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Аллегрова показала постаревшую дочь

Ирина Аллегрова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Globall look press
Ирина Аллегрова участвовала в трех днях конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. А после творческого вечера "императрицы" российской эстрады была устроена "розовая вечеринка". Побывал на ней и корреспондент Dni.Ru.
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Лале – единственной дочери Ирины Аллегровой – 46 лет. В последний раз вместе с мамой на "Новой волне" ее видели в 2015-м назад, когда проходил "Семейный вечер". Тогда Лала вместе с Ириной Александровной трогательно исполнили дуэтом песню "Диалог". 

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

За три года дочь Аллегровой заметно изменилась и немного постарела, как заметили многие. И в этом году она уже не пела, а только плясала на сцене за спиной у поющей матери. Самым зажигательным было ее выступление во время номера Димы Билана, вместе с которых они веселились под песню "Держи".


Нынешний муж лалы, чемпион России по дзюдо Артем Артемьев и 21-летний сын от первого брака Александр, будущий дипломат, студент престижного факультета МГИМО, не отставали. 


Напомним, несмотря на то, что мама у Лалы – певица, а дедушка – актер и режиссер сама она не выбрала артистическую карьеру. Хотя в юности Лала занималась музыкой, бэк-вокалисткой в созданной ей же вместе с друзьями группе, ездила на гастроли вместе с Игорем Николаевым. Училась она в Российской академии театрального искусства на режиссерском факультете у Алексея Гарнизова, который был режиссером-постановщиком программ Ирины Аллегровой. Потом Лала была постановщиком нескольких программ у знаменитой матери. Впрочем. дуэтом с родительницей она тоже пела – все помнят их хит "Мама".

Автор: Иван Губкин9 сентября 2018, 16:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

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