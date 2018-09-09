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Поклонники в слезах: врачи не смогли поставить на ноги инфицированного Леонтьева

Валерий Леонтьев. Фото: Anatoly Lomohov/Globall look press
Главный "казанова" российской эстрады Валерий Леонтьев так и не выступил на "Новой волне" в Сочи. С песней "Билет" он должен был появиться в середине концерта закрытия. Хотя еще накануне врачи говорили, что под угрозой его выступление не только на конкуре молодых исполнителей, но и традиционные гастроли по Черноморскому побережью.
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Новость о том, что у Валерия Леонтьева диагностировали пневмонию, очень огорчила поклонников. Ведь участие артиста предполагалось в трех днях "Новой волны". Особенно все ждали его появления на творческом вечере Ирины Аллегровой с песней "Занавес".

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Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. На своей странице в социальной сети певец сообщил что медики диагностировали у него пневмонию и категорически запретили выходить на сцену. "Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", – заметил Леонтьев.

Врачи полагали, что он излишне оптимистично настроен – с таким, как у него, тяжелым воспалением легких можно провести в постели до месяца. Ведь пневмония – это инфекция, поражающая все структуры легких. И поэтому под угрозой были не только выступления не только на "Новой волне", но и долгожданные сольники в Сочи, Лазаревском, Геленджике и Анапе, которые были в плане до середины сентября.

"Валера Леонтьев с трудом передвигался по номеру, – рассказал на итоговой пресс-конференции конкурса композитор и продюсер Игорь Крутой. – У него пневмония. Мы вызвали Валере "скорую". Вот сейчас думаем, как ему сегодня выходить на сцену. Но сам Валера очень хочет сегодня быть на сцене. Думаю, приедет, выступит".

Увы, увы... Многие поклонники артиста специально приехали в Сочи чтобы посмотреть на яркое выступление любимца. А когда он так и не появился на сцене New Wave Hall, люди даже плакали от огорчения.

"Валерий Яковлевич заболел еще в Москве, но там ему скоро стало лучше, – сообщили Dni.Ru члены коллектива артиста. – Потом этот перелет в Сочи его подкосил, и он снова слег. Всю ночь к нему в "Президентский люкс" отеля приезжали скорые, ставили ему капельницы, кололи уколы. Словом, врачи сделали все возможное, чтобы поставить артиста на ноги. Но  увы, не смогли помочь ему выйти на сцену".

Фото: Dni.Ru

Напомним, в августе 2017-го от двухсторонней пневмонии скончался Олег Яковлев, знакомый по группе "Иванушки". Певец был помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких, медики подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти не смогли...

Автор: Иван Губкин9 сентября 2018, 23:14
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