Крутой рассекретил страшные опасения Пугачевой

В жизни композитора Игоря Крутого было немало ситуаций, которые потребовали от него и мужества и силы духа. Так, однаждыпоявился слух, что он умер.



В очередном выпуске программы "Привет, Андрей!" Крутой достал из сундука памяти достали не самые веселые воспоминания. Так, в начале 2000-х прошел слух о смерти композитора.

Тогда многие знаменитости стали лично звонить Крутому. При этом Алла Пугачева поступила изобретательнее всех. Она пригласила коллегу на ужин, убедиться в том, что это всего лишь чья-то злая шутка.



Более того, встревожился и Иосиф Кобзон. "В ресторане в Нью-Йорке объявили, пьют уже не чокаясь". – говорил мэтр отечественной сцены Крутому.

Игорь Яковлевич также заявил, что до сих пор не знает, кто и зачем распространил такую нелепую сплетню. Его друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в период, когда композитор проходил период реабилитации после серьезной операции.

Примечательно, что Крутой давно уже не комментирует свое здоровье. Но иногда за него говорят близкие. в частности родная сестра.

Ранее здоровье Игоря Крутого обсуждали особенно активно из-за того, что композитор сильно сбросил вес и очень изменился внешне. Это вызвало беспокойство у поклонников.