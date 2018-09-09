Громкое признание Гузеевой довело народ до бешенства

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева откровенно рассказала о своей роли в телешоу. Громким заявлением ведущая спровоцировала жесткую критику, с которой обрушились на нее поклонники.



Гузеева опубликовала в своем Instagram фотографии со свадьбы своего сына Георгия, восхитившись его невестой. Подписчики ведущей сочли, что девушка действительно хороша, раз получила одобрение "главной свахи страны".

Пользователи Сети стали выяснять это в комментариях. "Сноха, видимо, действительно прекрасный человек, раз Гузеева так тепло о ней отзывается…", – предположили комментаторы.

Однако Гузеева бурно отреагировала на подобные дискуссии. Уставшая от замечаний и вопросов ведущая прямолинейно ответила поклонникам: "Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!".

Такое громкое заявление вызвало бурю среди подписчиков знаменитости. Дело в том, что многие телезрители искренне верили в образ свахи, который демонстрировала ведущая на экране. Фанаты шоу восприняли слова кумира как разоблачение обмана. "Многие, кто смотрит эту программу, верят…, а получается опять обман!", – обиженно отметили обитатели всемирной паутины.