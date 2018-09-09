Ошарашенная Лолита врезала Киркорову

В Сети набирает вирусную популярность видео забавной реакции певицы Лолиты на новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Певица прошлась по коллегам крепким словцом.



На опубликованных кадрах певица заявила, что неоднократно просила одного из создателей клипа, Александра Гудкова, написать ей сценарий для ее клипов. Однако специалист так и не взялся за эту работу.

"О! Написано, что их лишают званий народных артистов!, – обрадовалась Лолита. "Вот у меня звания нет, пусть и у них не будет", – добавила она. Кроме того, певица уточнила, что не будет смотреть клип коллег по цеху, чтобы у него было меньше просмотров.

Напомним, что недавно в соцсетях вызвал большой резонанс клип на песню Киркорова и Баскова "Ибица". В видео вошли неоднозначные сцены, которые шокировали многих поклонников.

Ранее сообщалось, что Лолита пришла на саундчек конкурса "Новая волна" в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости. в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости.