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Шоу-бизнес

Ошарашенная Лолита врезала Киркорову

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сети набирает вирусную популярность видео забавной реакции певицы Лолиты на новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Певица прошлась по коллегам крепким словцом.
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На опубликованных кадрах певица заявила, что неоднократно просила одного из создателей клипа, Александра Гудкова, написать ей сценарий для ее клипов. Однако специалист так и не взялся за эту работу.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"О! Написано, что их лишают званий народных артистов!, – обрадовалась Лолита. "Вот у меня звания нет, пусть и у них не будет", – добавила она. Кроме того, певица уточнила, что не будет смотреть клип коллег по цеху, чтобы у него было меньше просмотров.

Напомним, что недавно в соцсетях вызвал большой резонанс клип на песню Киркорова и Баскова "Ибица". В видео вошли неоднозначные сцены, которые шокировали многих поклонников.

Ранее сообщалось, что Лолита пришла на саундчек конкурса "Новая волна" в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

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08/09/18!��☝�� #ибица @fkirkorov & @nikolaibaskov

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости. в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости.

9 сентября 2018, 13:30
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