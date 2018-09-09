Объявившаяся после опасной процедуры Бледанс вызвала бурю внешним видом

Эвелина Бледанс, которая, по слухам, должна находиться в интересном положении после процедуры ЭКО, появилась на публике. Это событие просто не могло пройти мимо общественности.



Вездесущие фотографы запечатлели актриса на одном из светских мероприятий в просторном сарафане, который полностью скрывал возможные изменения в ее фигуре. Бледанс никак не комментировала слухи о беременности, но поделилась впечатлениями от шоппинга.

"В этот раз я выбрала для себя потрясающий кардиган, в который сразу влюбилась. Чтобы я не мерила после, новая любовь не выходила у меня из головы. Решила – надо брать, чтобы не снился по ночам! Также мне очень понравилась пуховая практичная куртка", – заявила артистка. Кроме того, по словам знаменитости, это все, что ей нужно для гастролей, передает StarHit.

Ранее сообщалось, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), на которую решилась Бледанс, прошла успешно. По имеющейся информации, ведущая беременна.

Отметим, что процедура, на которую решилась Эвелина, из-за чрезмерного введения гормональных препаратов очень опасна. Ведь у женщин, перенесших ЭКО, возрастает риск заболеть раком яичников и кардиомиопатией, также есть шанс получить серьезные проблемы со щитовидной железой, печенью, депрессию и ранний климакс.

Отметим, многие полагают, что покойная певица Жанна Фриске заболела онкологией именно после экстракорпорального оплодотворения. Незадолго до того, как звезда узнала о своем страшном диагнозе, она родила долгожданного первенца – сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.