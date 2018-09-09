"Развела пошлятину": 55-летняя Дапкунайте шокировала странной выходкой

Известную актрису Ингеборги Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке имени Ленина. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором позирует на столе в читальном зале, При этом на ногах артистки красуются высокие шпильки.



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