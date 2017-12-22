Собчак уличила в цинизме "топившего" таксу Рогозина

Прокуратуре придется проверить законность эксперимента с "жидкостным дыханием", который поставил над таксой Дмитрий Рогозин. Заявление в надзорное ведомство готовит Ксения Собчак.

Претендента на участие в президентской гонке особенно возмутил тот факт, что Рогозин продемонстрировал эксперимент с собакой в тот же день, когда президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. По словам Ксении Собчак, "само по себе совпадение этих событий выглядит весьма цинично".

"Все это дурное телепредставление имеет смысл проверить на предмет нарушения закона. Именно об этом меня просят сотни возмущенных людей, и именно поэтому я готовлю заявление в прокуратуру", – заявила телеведущая. Она напомнила, что новый закон о жестоком обращении с животными предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, передает телеканал "Дождь".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время визита президента Сербии Александра Вучича в Москву продемонстрировал ему разработку российских ученых – проект жидкостного дыхания. Таксу головой вниз опустили в сосуд с жидкостью, насыщенной кислородом. Собака не пострадала.

Однако пользователи соцсетей подняли шум. В Facebook Рогозина спросили, зачем они мучили животное, на что тот ответил, что "мучают собак живодеры ради своего скотского, преступного наслаждения, а наука проводит эксперименты с участием животных для понимания возможности спасения человека в беде или экстремальной ситуации". Позже вице-премьер сообщил, что забрал таксу себе домой.

Инцидентом решили воспользоваться и в "Яблоке". Как сообщалось, юрист партии Алексей Чумаков написал заявление в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия Рогозина по статье о жестоком обращении с животными.