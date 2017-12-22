Европу ждет страшное будущее

Плачевные прогнозы связаны с глобальным потеплением. Если оно будет идти текущими темпами, то число мигрантов и беженцев, желающих получить убежище в Европе, может утроиться к началу следующего столетия.

В последние годы ученые всерьез обеспокоились тем, как климат может влиять на миграцию людей сегодня и как он мог влиять на историю человечества в прошлом. При этом в Европе уже идут ожесточенные споры о том, как много мигрантов стоит допускать на территорию ЕС.

"Несмотря на то что глобальное потепление затронет сильнее всего бедные страны в жарких регионах мира, тесные связи между всеми регионами мира приведут к тому, что в Европу хлынут потоки "климатических беженцев" со всех уголков Земли", – цитирует Вольфрама Шленкера из университета Колумбии в Нью-Йорке (США) РИА Новости со ссылкой на журнал Science. Для Европы такой прогноз поистине страшен, потому что уже известно, что страны Евросоюза испытывают в связи с нашествием мигрантов множество неудобств как социального, так и морального плана.

Как писали Dni.Ru, мусульманское население Европы с 2010 по 2016 годы существенно выросло. Причем произошло это не только благодаря притоку мигрантов, но и рождению новых детей в мусульманских семьях. Эксперты Pew Research Center отмечают, что эта религиозная группа достаточно устойчива.

Специалисты американского исследовательского центра составили три варианта прогноза изменения численности мусульманского населения в Европе к 2050 году. При любом из них доля исповедующих ислам жителей Старого Света возрастет весьма существенно.