"ЕР" подготовит законопроект о школьной медицине

Во всех образовательных учреждениях должен появиться специально подготовленный школьный врач. Об этом в рамках XVII съезда "Единой России" заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Здоровье – детям" Дмитрий Морозов.



По его словам, "ЕР" в весеннюю сессию внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, направленный на развитие школьной медицины. "Школьный медик должен быть информирован о состоянии здоровья каждого ребенка, возможностях его питания и занятий физкультурой в образовательных учреждениях", – сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что в пяти региона – Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская, Смоленская, Тамбовская области – реализуется пилотный проект "Школьная медицина". Его цель – создание современной эффективной модели сбережения здоровья учеников, предоставления качественной медпомощи, а также реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, подчеркнул единоросс, аналогичный проект уже запущен в Москве. "В дальнейшем лучшие практики будут тиражироваться на территории Российской Федерации", – добавил он.

По словам Морозова, под контролем "Единой России" находится развитие профилактического направления, сохранение и укрепление здоровья детей. "В рамках "Десятилетия детства" предлагается продолжить развитие инфраструктуры педиатрической службы, создать условия для внедрения современных инновационных технологий диагностики, повысить доступность и качество медицинской помощи детям, внедрить новые формы работы, в том числе межрегиональные центры специализированной помощи", – подчеркнул парламентарий.

Реализация задач партпроекта "Здоровье – детям" рассчитана на шесть лет до 2022 года. Он направлен на борьбу с социально значимыми заболеваниями, на снижение младенческой и материнской смертности и развитие школьной медицины.





В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов, работают семь дискуссионных площадок. По их итогам пройдет заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

