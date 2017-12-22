В центре Москвы установят памятник патриарху Кириллу

В центре столицы появятся памятники предстоятелям Русской православной церкви – от Иова до Кирилла. 16 монументов установят до конца 2019 года у храма Христа Спасителя, передает НСН.

Все памятники изготовят из бронзы, высота каждого составит около четырех метров. Созданием монументов займется академик Российской академии художеств Салават Щербаков.