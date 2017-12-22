Любовные утехи молодой пары в автобусе попали на видео

В Сеть попало видео прилюдного секса. Нетерпеливая парочка предалась плотским утехам прямо в общественном транспорте.

Пассажиры ночного двухэтажного автобуса, следовавшего по маршруту №149 в Стамфорд-Хилл, стали свидетелями нескромного поведения молодых людей, которые решили заняться сексом прямо в салоне. Судя по видео, которое выложили в Сеть очевидцы, молодые люди производили впечатление немного выпивших, но при этом находились в отличном настроении.

По сообщениям свидетелей, большая часть едущих повели себя как настоящие англичане. "Они просто смотрели в окно и притворялись, что игнорируют происходящее", – приводит The Sun слова одного из пассажиров.