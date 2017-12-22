Образовательный комплекс Москвы подвел итоги года

Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина подвел итоги работы московской системы образования в 2017 году. Так, по его словам, по последним данным, в ней обучаются и работают более 1,6 миллиона человек (это соответствует количеству жителей в таком городе, как Новосибирск). Столичный чиновник отметил, что в жизни образовательного комплекса города ежедневно происходит разного рода событий. Но под конец года он посчитал необходимым подвести итоги системной работы.

Первое, на что обратил глава департамента образования – это Всероссийская олимпиада школьников. По словам Исаака Калины, за год количество московских победителей заключительного этапа интеллектуальных состязаний увеличилось со 145 до 167 человек. Причем, по сравнению с показателями, которые были зафиксированы семь лет назад, прирост составил почти 100 человек.



Одновременно, отметил московский чиновник, выросло и общее число призеров (почти втрое, по сравнению с 2010 годом). Количество школ, которые этих победителей подготовили, также заметно выросло – за семь лет этот показатель увеличился в три раза.

Результаты на международных площадках также впечатляют: в уходящем году москвичи заняли 19 призовых мест, тогда как семь лет назад представительство жителей столицы на разного рода олимпийских пьедесталах было почти в два раза меньше. Примечательно, что в области химии и естественнонаучной олимпиаде семь лет назад московский школьники не завоевывали вообще никаких наград, а в этом году привезли сразу пять медалей.

За год, отметил Исаак Калина, выросло число школьников, получивших высокие балы по итогам сдачи выпускных испытаний в 9-х и 11-х классах. Если в 2010 году более 220 баллов по трем предметам набрали 6,8 тысячи человек, то в 2017-м таких было уже 17,3 тысячи. Результаты сдачи ГИА и ЕГЭ, считает глава департамента образования Москвы, позволяют жителям столицы сохранить свою долю мест в самых престижных вузах страны и серьезно ее увеличить.

Особое внимание в ходе реформы системы образования уделялось детям-инвалидам. По словам глава департамента, задача педагогов и руководства образовательных учреждений – не только создать таким детям комфортные условия и научить их быть нужными и полезными себе и миру. "Специально для таких детей есть соревнование “Абилимпикс”, на которых они показывают невероятные результаты и завоевывают все больше и больше побед на национальном чемпионате", – рассказал Калина.

Он уточнил, что на этих соревнованиях Россию не могут представлять учащиеся из одного города, и москвичам изначально приходилось доказывать свое право занять место в составе национальной команды. Калина обратил внимание и на такой момент, как серьезное снижение правонарушений среди школьников города. За семь лет работы количество таких детей сократилось почти в два раза, констатировал он.

Среди главных причин, способствовавших росту показателей в столичной сфере образования, глава департамента назвал выравнивание финансовых возможностей школ и их оснащение современным учебным оборудованием, зависимость величины оплаты труда учителя от результатов его работы, прохождение школьного этапа олимпиады в каждом образовательном учреждении города, Открытие инженерных и медицинских классов в школах, развитие предуниверсариев на базе вузов и ряд других.

Но главным, считает Исаак Калина, стало то, что все эти факторы сошлись в одном месте и в одно время. Ни один из них не работает в отрыве от других, верен он. "Школы больше не конкурируют за ресурсы, они равно доступны и равно высоки, конкуренция теперь идет за образовательные результаты, – заявил руководитель столичного департамента образования. – И эти результаты обеспечиваются".