Девушки Playboy раскрыли развратные подробности работы

Хью Хефнер не только создал один из самых популярных и известных в мире мужских журналов, но и выстроил вокруг него настоящую империю с тематическими заведениями. Эротическая направленность издания сильно повлияла на ожидания клиентов и работу простых сотрудниц.



Чтобы хоть как-то контролировать поведение своих работниц, руководство Playboy составило так называемую библию "кроликов". В ней четко описывалось, как девушкам изящно раскладывать салфетки на столах, наливать напитки и даже в какой позе приветствовать гостей.

За тем, что говорят девушки и о каких встречах после работы они договариваются, руководство следило при помощи специальных микрофонов. Впрочем, многих работниц это не останавливало. Одна из них рассказала таблоиду The Sun, что в первый год работы в империи Playboy переспала с 50 клиентами.

"Все делают это, но никто об этом не говорит", – заявила она. По ее словам, большая часть клиентуры – это состоятельные граждане Китая, Израиля, России и арабских стран. При этом, как она уверяет, чем богаче мимолетный возлюбленный, тем более развратные у него желания.

Публикация от Playboy (@playboy) Дек 18, 2017 at 2:19 PST

Лучшим сексом за свою карьеру в Playboy club она называет оргию, когда клиент предложил ей и еще одной девушке из работниц заведения намазать друг друга маслом. За удовлетворение своей похоти он предложил шестизначную сумму.

Работницы рассказывают, что среди их клиентов попадаются самые разные люди – от футболистов английской премьер-лиги до членов правительства Великобритании. Примечательно, что британский политик требовал устраивать с ним разврат прямо в рабочем кабинете.

Публикация от Playboy (@playboy) Дек 16, 2017 at 11:23 PST

Девушки Playboy признались, что отношения с клиентами в нерабочее время их притягивает. "Конечно, мы хотим встречаться с этими людьми. Они одни из самых влиятельных в Лондоне", – объяснила одна из них свою позицию.