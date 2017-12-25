Какая погода ждет москвичей на Новый год

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь. Температура значительно превысит норму.

В ночь с 31 декабря на 1 января москвичам нужно быть готовыми к повышенному атмосферному давлению. Существенных осадков не ожидается.

"Ветер слабый, переменный – благоприятный для запуска салюта. Немного подморозит – до 0…-3", – передает Life.ru со ссылкой на метеоцентр "Фобос". Метеорологи добавили, что ожидаемая температура на семь-девять градусов выше климатической нормы.

В канун Нового года на дорогах может образоваться гололедица. Высота снежного покрова не превысит двух-трех сантиметров.

Ранее руководитель центра космической погоды РАН Сергей Гайдаш сообщил, что в новогоднюю ночь по Земле ударит очередная магнитная буря. "31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая вызвала нынешнюю бурю", – рассказал ученый.

Публикация от Москва�� Куда пойти? (@i_moskva) Дек 19, 2017 at 11:05 PST

Отметим, что капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Из-за него средний уровень загруженности столичных дорог вырос на два балла.

Весь декабрь погоду "лихорадило": ледяной дождь сменялся гололедицей, а через некоторое время на столицу обрушивался снегопад. При этом температура в первом месяце зимы, как отметили синоптики, намного выше нормы.