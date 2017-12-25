Секс назвали худшим подарком на Новый год
Сексолог Никки Голдштейн заявил, что пары, находящиеся в длительных отношениях, должны заниматься сексом максимально часто. По его словам, это способствует укреплению эмоциональных связей партнеров и поднимает настроение, позволяя мужчине и женщине наслаждаться друг другом.
Специалист добавил, что сексуальные отношения должны совершаться каждый день, а не по выходным и праздникам, сообщает Daily Mail. Медик заявил, что ничего плохого в сексе в новогоднюю ночь нет, но он не должен являться подарком партнеру.
По словам Голдштейна, проявление любви должно быть спонтанным. Запланированные интимные отношения в выходные дни превратят секс в обыденность, и партнеры потеряют сексуальное влечение друг к другу.
Ранее ученые из Университета Новой Англии пришли к выводу, что люди с бесконтрольным сексуальным влечением подвергают опасности свой организм. По мнению специалистов, у человека есть определенный предел сексуальной активности. Более того, по данным ученых, попытки контролировать влечение часто заканчиваются эмоциональными расстройствами.
Секса больше в поцелуях в шею, в том, как мужчина вдыхает твой запах, в том, как он нежно касается губами твоей кожи, чем в самом сексе. pic.twitter.com/zwpKrC6GEl— Рина (@7IyruWmiTn6JfIA) 6 июня 2017 г.
Кроме того, западные исследователи выяснили, сколько должен длиться идеальный секс. Интересно, что данные мужчин и женщин совпали. Согласно ответам представительниц прекрасного пола, средний показатель длительности полового акта должен составлять 25 минут 51 секунду. Мужчины считают, что он должен длиться 25 минут 43 секунды.
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