Секс назвали худшим подарком на Новый год

Британские ученые пришли к выводу, что интим лучше не приурочивать к празднику. Они считают, что преподнесение секса в качестве презента может превратить любовную близость в неприятную обязанность.

Сексолог Никки Голдштейн заявил, что пары, находящиеся в длительных отношениях, должны заниматься сексом максимально часто. По его словам, это способствует укреплению эмоциональных связей партнеров и поднимает настроение, позволяя мужчине и женщине наслаждаться друг другом.

Специалист добавил, что сексуальные отношения должны совершаться каждый день, а не по выходным и праздникам, сообщает Daily Mail. Медик заявил, что ничего плохого в сексе в новогоднюю ночь нет, но он не должен являться подарком партнеру.

По словам Голдштейна, проявление любви должно быть спонтанным. Запланированные интимные отношения в выходные дни превратят секс в обыденность, и партнеры потеряют сексуальное влечение друг к другу.

Ранее ученые из Университета Новой Англии пришли к выводу, что люди с бесконтрольным сексуальным влечением подвергают опасности свой организм. По мнению специалистов, у человека есть определенный предел сексуальной активности. Более того, по данным ученых, попытки контролировать влечение часто заканчиваются эмоциональными расстройствами.

Секса больше в поцелуях в шею, в том, как мужчина вдыхает твой запах, в том, как он нежно касается губами твоей кожи, чем в самом сексе. pic.twitter.com/zwpKrC6GEl — Рина (@7IyruWmiTn6JfIA) 6 июня 2017 г.

Кроме того, западные исследователи выяснили, сколько должен длиться идеальный секс. Интересно, что данные мужчин и женщин совпали. Согласно ответам представительниц прекрасного пола, средний показатель длительности полового акта должен составлять 25 минут 51 секунду. Мужчины считают, что он должен длиться 25 минут 43 секунды.