По крушению Ту-154 в Сочи спустя год сделали важное заявление

Следственный комитет России (СКР) полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, рухнувшего в Черное море в районе Сочи 25 декабря прошлого года. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она сообщила о том, что СКР сделал такой вывод на основе объективных данных. К настоящему моменту получены заключения 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрывотехнических и одной фоноскопической экспертизы. Кроме того, специалисты провели судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Светлана Петренко добавила, что следствие по громкому делу продолжается. Сейчас следователи работают более чем со 100 свидетелями, среди которых есть должностные лица Воздушно-космических сил и сотрудники аэропорта Сочи, отвечавшие за подготовку борта к полету и управление воздушным движением, пишет "Газета.ru". Потерпевшими признаны 156 человек.

Основными версиями катастрофы, по данным ФСБ, являются попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования, некачественное топливо и техническая неисправность. Признаков теракта или диверсии правоохранители не нашли.

Ранее сообщалось, что расследование дела о крушении Ту-154 планируется продлить еще на несколько месяцев. Кстати, Следственный комитет уже несколько раз продлевал сроки расследования. По информации знакомого с ситуацией источника, неоднократные приостановки обусловлены необходимостью проведения дополнительных следственных действий и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу.

Как писали Dni.Ru, 25 декабря 2016 года в Черном море в районе Сочи разбился принадлежавший Министерству обороны Ту-154, на котором в Сирию должны были прилететь музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также Доктор Лиза. Всего на борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.