Что предсказала Ванга на 2018 год

Слепая болгарская провидица, многие предсказания которой удивительным образом сбывались, говорила о двух прогнозах на 2018 год. Эти события изменят мир.

Первое предсказание Ванги носит политический и экономический характер. Она утверждала, что Китай станет супердержавой, которая потеснит США. Второе носит космический характер: на Венере будет обнаружена "новая форма энергии", сообщает The Sun.

Что касается Китая, то его экономика действительно последние годы демонстрирует неуклонный рост, и он только продолжается. Такими темпами страна вскоре сможет обогнать Соединенные Штаты по многим показателям.

О том, что предсказание ясновидящей может сбыться, говорят факты. В 2015 году на долю США приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025-м этот показатель упадет до 14,9%.

Относительно Венеры прогноз является гораздо более туманным. Пока на эту планету никаких миссий не запланировано, однако в июле 2018 года NASA собирается запустить автоматический зонд Parker Solar Probe к Солнцу. Он приблизится к поверхности светила на рекордно близкое расстояние, чтобы исследовать внешнюю корону Солнца.

Зонд не приземлится на Венере, но будет использовать ее гравитационную силу, чтобы облететь светило. Совершив 24 витка вокруг Солнца, он семь раз пройдет мимо Венеры.

Отметим, что прогнозы Ванги сбылись относительно теракта 11 сентября 2001 года в США, брекзита и растущей активности исламистов. Примечательно, что ясновидящая предсказывала ряд военных событий, которые коснутся России в конце 2017 года.