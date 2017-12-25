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Общество

В Новый год закроют Красную площадь

прочитано 390 раз

В Москве 31 декабря будет закрыт доступ на Красную площадь. Там Первый канал проведет съемки "Голубого огонька".

"Город никаких мероприятий проводить там не планирует", – цитирует "Интерфакс" руководителя Департамента культуры города  Москвы Александра Кибовского. Он добавил, что территория Красной площади относится к ведению комендатуры Кремля.

Автор: Евгений Мышко25 декабря 2017, 18:05

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