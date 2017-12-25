Забавный черепашонок поразил ученых

Ученые из Флоридского Атлантического университета провели забавный эксперимент. Они сняли на видео, как целеустремленный черепашонок упорно идет по беговой дорожке.

Таким образом биологи хотели проверить, насколько далеко уползет детеныш морской черепахи, дезориентированный искусственным освещением. Кроме того специалисты пытались понять, скажется ли такая серьезная физическая нагрузка на том, как долго сможет проплыть малыш, когда наконец-то доберется до воды.

"Мы ожидали, что черепашата, которым пришлось долго ползти, будут крайне утомлены и не смогут хорошо плавать. Оказалось, что это не так, и в действительности они ползут, как заведенные. Поползут – отдохнут, поползут — отдохнут, и за счет этого не слишком утомлены, когда нужно плыть", – приводит слова одного из соавторов исследования Сары Милтон Newsweek.