Семейные люди оказались счастливее холостяков

Канадские ученые провели масштабное социальное исследование, в ходе которого установили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни. Анализировались две базы данных, приводящие сведения об уровне морально-психического состояния британцев.

Первая база содержала данные о семейном положении 30 тысяч людей и их оценке собственного статуса. Вторая имела примерно те же данные, но о 350 тысячах жителях Великобритании.

Выяснилось, что люди в браке или просто живущие вместе чаще испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одинокие. Причем положительные стороны семейной жизни не уходят со временем, передает телеканал "360".

Женатые и замужние британцы и британки все равно чувствуют себя счастливее одиноких людей. Примечательно, что эффект от брака увеличивается вдвое, если человек считает партнера своим близким другом.

Ранее специалисты Лондонского университетского колледжа сделали вывод, что мужчины и женщины, не желающие страдать старческим слабоумием, должны обязательно позаботиться о выборе второй половины. Исследователи заверили: развитие этого заболевания значительно снижается, если человек состоит в браке.

Вместе с тем исследователи добавили, что "защитное действие" брака становится в современном мире менее сильным. Если рассмотреть отдельно риск развития деменции среди одиночек, родившихся после 1927 года, окажется, что он повышен лишь на 24%, а не на 42%, если брать общие результаты. Раньше узы брака более надежно "охраняли" людей от старческого слабоумия.