Украину атаковали смертельные инфекции

Волна инфекционных заболеваний катится по Украине. Эпидемия кори уносит жизни как взрослых, так и детей, резко выросло число больных туберкулезом, ВИЧ, зафиксированы нетипичные для страны инфекции. По мнению экспертов, причина – в хроническом отсутствии денег.

Почти 2,5 тысячи человек заболели корью за этот год. По данным Министерства здравоохранения Украины, это в 70 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Свыше половины заболевших – дети в возрасте от одного года до восьми лет. Есть смертельные случаи: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

"Если во время предыдущей вспышки, в 2006 году, умирали только взрослые, в этом году жертвами болезни уже стали и взрослые, и дети", – сообщила главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская. В Киеве зарегистрированы 79 заболевших корью, более чем у 40% из них – тяжелая форма заболевания.

Причина захлестнувшей Украину эпидемии – резкое снижение масштабов вакцинации. По данным Минздрава, в 2016 году вакцину КПК (от кори, краснухи, воспаления околоушной железы – паротита) получили только 45,5% детей. Для предотвращения эпидемий уровень вакцинации должен доходить до 95%.

Отказ от вакцинации вызван отнюдь не идеологическими или религиозными причинами. В прошлом году после прививки от коклюша, дифтерии и столбняка почти у трети детей в Днепропетровской области наблюдались повышение температуры, зуд и боль в ногах. В итоге многие родители не повели на прививку своих детей.

Другая проблема – нехватка препаратов, которая привела к сбоям графиков прививок. Сейчас препараты доступны только тем, кто готов заплатить за них в частных клиниках. Стоимость одного укола – около 500 гривен. Родители отказываются от вакцинации, поскольку не в состоянии ее оплатить, передает RT.

Еще сложнее ситуация с туберкулезом. Число заболевших резко возросло: к примеру, в Одессе на 100 тысяч человек фиксируется 110 случаев заболевания. Получить качественную диагностику и лечение на Украине могут только единицы, рассказал главврач одной из киевских больниц.

#Корь в Украине пошла в наступление. Больше всего болели жители Ивано-Франковской и Тернопольской областей, а также Одесской, где инфекция забрала жизни двух малышей. Сегодня рост заболеваемости корью отмечается и в Киеве https://t.co/UDNbJY1cDu #инфекция #вирус #новость — ФАКТЫ (@faktyua) 1 декабря 2017 г.

"Официально лечение бесплатное, но мы практически не получаем лекарств. Лечение опасных болезней может обойтись в 5-10 тысяч гривен (178-360 долларов) за неделю-полторы, что часто является неподъемной суммой для украинцев. Поэтому многие просят выписывать только самые основные и дешевые препараты", – пояснил главврач. Средняя зарплата в стране – около 7,5 тысячи гривен (260 долларов) в месяц. В результате большинство украинцев не обращаются к медикам и вынуждены лечиться народными методами.

Кроме того, в стране появились инфекции, которые практически не встречаются в странах ЕС. В августе в Киеве от лептоспироза скончался 40-летний мужчина. Острая инфекционная болезнь характеризуется поражением печени, почек и мышц. Также за год было зарегистрировано 113 случаев заболевания ботулизмом, 11 человек скончались.