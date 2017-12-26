Москвичей предупредили об опасности на улице

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды. В столице 26 декабря ожидается мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.
Специалисты отметили, что возможны повреждения линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций и частичный повал деревьев. Движение транспорта на улицах города может затрудниться, повышена вероятность роста числа ДТП.
Жителям Москвы рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам посоветовали парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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