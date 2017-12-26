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Общество

Онищенко предупредил об опасностях новогоднего шопинга

Геннадий Онищенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Неликвидный товар – главная опасность новогоднего шопинга. В преддверии праздников продавцы пытаются сбыть россиянам залежалые "подарки", предупредил Геннадий Онищенко.
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Россиянам в преддверии праздников следует быть внимательными, покупая подарки детям. Продавцы, пользуясь новогодним ажиотажем, сбывают залежалый товар, от которого ребята могут и заболеть, сказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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"Елки, детские подарки – сейчас будут пытаться сбывать все неликвиды. За этим надо очень серьезно следить, особенно в том, что касается продуктов питания для детей. Да и внимательно относиться к игрушкам, которые приобретаются, чтобы это были не какие-то там фальсифицированные", – сказал экс-глава Роспотребнадзора.

По словам Онищенко, не следует поддаваться желанию купить подарок дешево. Это может привести к тому, что из-за некачественных материалов или красок дети могут заболеть, передает РИА Новости.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России. По мнению депутата, подъема уровня заболеваемости стоит ожидать после новогодних каникул и возвращения детей в школы. Пока же, по словам бывшего главного санитарного врача, ситуация в регионах вполне благополучная.

Парламентарий в целом настроен оптимистично. Он отметил, что в этом году наблюдается беспрецедентный охват населения прививками. Онищенко привел сравнение с СССР: тогда из 300 миллионов жителей прививали 40 миллионов человек. А в этом году в России из 146 миллионов прививки получили более 60 миллионов граждан. В то же время депутату не нравятся длинные новогодние каникулы – по его мнению, такой отдых не способствует оздоровлению населения.

Автор: Андрей Евлампиев26 декабря 2017, 10:45

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