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Общество

Парламент доработает законопроект о притравочных станциях

Фото: GLOBAL LOOK press/Alessandra Sarti
Ситуация, при которой поощряется живодерство, неприемлема для депутатов Госдумы. Таким образом спикер нижней палаты Вячеслав Володин прокомментировал отклонение Советом Федерации законопроекта о запрете контактной притравки животных. Документ был принят Госдумой единогласно на прошлой неделе.
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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По мнению сенаторов, новые правила тренировки охотничьих собак, предусматривающие установку специального ограждения, якобы загубят охотничьи традиции в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко анонсировала создание согласительной комиссии совместно с членами обеих палат парламента. Она выразила надежду, что депутаты и сенаторы все-таки смогут преодолеть разногласия, и что нормативно-правовой акт будет принят до конца января следующего года.

В нижней палате не против обсудить законопроект в рамках согласительной комиссии. "Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации – у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций", – сказал Вячеслав Володин.

Депутаты нижней палаты занимают последовательную позицию по гуманизации законодательства в сфере обращения с животными, подчеркнул он. "Мы активно ее обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами", – добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Бесконтактная притравка

Законопроект о запрете притравочных станций, разработанный группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным, Госдума приняла 21 декабря. Документ предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. В соответствии с законопроектом, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.

В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается.

Бизнес в тени

"Мы будем использовать все предусмотренные законодательством возможности работы над дальнейшим претворением в жизнь нашей идеи – запретить контактную притравку в России", – прокомментировал ситуацию глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, нормативно-правовая база дает возможность работы в рамках согласительной комиссии.

"Естественно, этой возможностью мы сейчас воспользуемся", – сказал законодатель.

По словам Бурматова, контактный притравочный бизнес в России находится вне правового поля. "Его представители не платят налоги, ни перед кем не отчитываются. На эти контактные притравочные станции не могут "зайти" надзорные ведомства, ветеринарные службы", – пояснил депутат, напомнив, что в Госдуме законопроект был принят единогласно.

Вместе с тем Бурматов отметил, что против существования притравочных станций выступают сами охотники. "Многие не используют контактную притравку при натаскивании собак", – констатировал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Владимир Бурматов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Нарушение законодательства

Контактная притравка нарушает ряд законов России, в том числе Уголовный, Гражданский кодексы, а также Конституцию страны, отметила в беседе с корреспондентом Dni.Ru заместитель председателя рабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы Елена Иванова. "Это статья 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", статьи 36-40 закона о животном мире, где прямо прописана необходимость гуманного обращения с дикими животными", – отметила общественник.

Кроме того, подчеркнула Иванова, контактная притравка нарушает закон о ветеринарии, поскольку на притравочных станциях нет ни изолятора, ни карантина, постоянно нарушаются санитарные нормы. "Животные травмированы, их не лечат и даже не кормят, они вообще никому там не нужны", – посетовала член общественной палаты столицы.

Иванова отметила, что такое жестокое обращение с животными нарушает и основной закон страны – Конституцию. "Все мы имеем право на благоприятную окружающую среду, которая является народным достоянием, и никто не должен уничтожать ее таким варварским способом", – пояснила общественник. Кроме того, добавила она, нарушается статья 137 Гражданского кодекса, где говорится о недопущении жестокого обращения с животными.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elliot Wagland

По ее словам, животные на притравочных станциях существуют в качестве расходного материала, они лишены возможности передвигаться, убежать и как-то защититься. "Они терзаются собаками для того, чтобы какая-то горстка людей получила для своих собак выдуманные дипломы, где первым пунктом стоит злобность. Из собак делают киллеров, механизмы для убийств. При этом для профессиональной охоты они непригодны, потому как рвут добычу, а не приносят ее.

Это непослушные и агрессивные животные, которые потом попадают в семьи, на улицы", – сказала Иванова.

Отклонение законопроекта Иванова назвала неприемлемым. Лоббисты контактной притравки "за государственный счет узаконили садистскую форму развлечения", констатировала общественник.

По ее словам, насилие не должно превалировать в стране. "Обучение добру – главная государственная функция", – подчеркнула Иванова.

Автор: Иван Поляков26 декабря 2017, 20:53

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