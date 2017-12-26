В московских аэропортах задержаны десятки рейсов

Днем 26 декабря в столичных аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Изменения в расписании коснулись всех воздушных гаваней, кроме Жуковского.
По данным сервиса "Яндекс", во Внуково задержаны 12 рейсов, в Шереметьево – 22. В Домодедово были задержаны 23 рейса, еще девять – отменены.
Товарка бывшей жены Джигарханяна рискует пойти по этапу как подельница
Пользователи Сети посмеялись над артистами
Банкир, обвиняемый в растрате денег руководителя театра, помещен под домашний арест
Елена Степунина пожаловалась на побочные эффекты от химмиотерапии