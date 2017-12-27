Россиян под Новый год травят ядовитой икрой

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору красной икры. Специалисты предостерегли от покупки продукта, содержащего опасную пищевую добавку уротропин.

Основным советом является отказ от покупки с рук и в местах несанкционированной торговли. Также рекомендуется не приобретать икру, в состав которой входит запрещенная пищевая добавка Е-239 (уротропин).

"Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды)", – говорится в сообщении на сайте ведомства. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

При выборе продукта нужно внимательно читать этикету. На жестяных банках должно присутствовать слово "икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности Р. Надпись на дне должна быть выбита изнутри. Банка не должна быть вздутой, пишет газета "Известия".

Также специалисты дали ряд советов по проверке подлинности икры. В частности, натуральные икринки имеют ядро, лопаются при слабом нажатии, а при опускании в горячую воду белеют.

В Роспотребнадзоре рассказали и о правилах хранения икры. "Королеву" новогоднего стола нужно держать в холодильнике при температуре от двух до шести градусов, на нижней полке. После вскрытия продукт надо съесть в течение трех суток. В открытой жестяной банке икру хранить не стоит – лучше переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.