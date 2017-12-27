Олениха привела свое семейство в магазин за шоколадкой
О забавном инциденте рассказала продавщица Лори Джонс. Она не раз видела животных перед магазином, но раньше они не решались войти внутрь. На этот раз олениха осмелела и зашла, начав разглядывать мороженое и чипсы. При этом на женщину она не обращала никакого внимания, передает НСН.
Чтобы выпроводить наглую олениху, продавщице пришлось отдать ей шоколадку. Лори вернулась к работе, но через несколько минут снова увидела животное в магазине – уже с потомством, сообщает CBS Denver. Джонс отдала еще одну шоколадку, что, по ее словам, было ошибкой. Помимо знакомого ей семейства, за едой стали наведываться другие олени.
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