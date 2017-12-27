Отказавшиеся от секса рыбы продолжают размножаться

"Непорочное зачатие" у некоторых видов рыб, отказавшихся от половых контактов, оказалось мифом. Выяснилось, что ривулусы все же выбирают для оплодотворения икру особей с отличным от их собственного набором генов.

До сих пор считалось, что рыбки-ривулусы размножаются с помощью самооплодотворения. Это может происходить в двух случаях: когда яйцеклетки сливаются друг с другом, образуя зародыш, или же когда клетка спонтанно начинает развитие, несмотря на "половинчатый" набор хромосом. Так что ДНК этих рыб должны быть составлены примерно из одних и тех же генов – ведь родитель у них один.

Проблема в том, что при таком "непорочном зачатии" животные становятся уязвимыми для паразитов, которые развиваются быстрее, чем их жертвы. Ученые не могли понять, почему ривулусы еще не вымерли, а, напротив, существуют уже много миллионов лет.

Разобрались в вопросе специалисты из Университета штата Вашингтон. Неожиданностью для исследователей стал следующий факт: некоторые участки ДНК этих рыб были "пестрыми" с генетической точки зрения. Выяснилось, что среди ривулусов все же существуют самцы-оплодотворители. И гермафродиты в первую очередь пытаются скреститься именно с ними, а не оплодотворять свою собственную икру – в таком случае остается больше жизнеспособного потомства, пишет Genome.

Некоторые живые существа, к примеру, ящерицы, куры или многие насекомые, способны к партеногенезу – самооплодотворению. Для млекопитающих такой способ размножения нехарактерен, и нет ни одного вида животных, который бы был способен к этому даже в теории. Сам факт существования подобных существ, размножающихся путем "непорочного зачатия", до сих пор остается для сторонников теории эволюции загадкой.