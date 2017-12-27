Свинья сбежала от украинца по крыше грузовика

Взрыв в Петербурге Стрельба на фабрике в Москве Табаков в критическом состоянии Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У малышки Бузовой остановилось сердце
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Среда 27 декабря
Лента новостей
21:55
На чьей стороне Вы в скандале с разводом Джигарханяна
21:54
Потрепанную Волочкову унизили намеками на пьянство
21:17
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть
21:13
Выберите лучшую российскую певицу 2017 года
21:02
Николай Носков сообщил о пополнении в семье
20:01
Список пострадавших при взрыве в Петербурге
19:35
В петербургском супермаркете прогремел взрыв
19:19
Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве
18:12
Развратная помощница бросила Авакова
17:55
Люди в истерике от вида 66-летнего Газманова в трусах
17:39
Что значит видеть свет во сне
17:31
Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео
17:18
Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть
17:06
Будут ли в России новые патенты
17:02
Захарова высмеяла Киев за "петушиные" интересы
16:47
На юге Москвы загорелся автосервис (видео)
16:34
Умер актер из "Звездных войн"
16:33
Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви
16:15
12-летняя участница "Давай поженимся" обвинила ведущих в травле
16:07
В Москве у Кадырова украли iPhone
16:02
Названо идеальное место для празднования Нового года
15:44
В России рак победили "голоданием"
15:41
Табаков после комы перестал узнавать родных
15:37
Мутко потерял еще одну работу после скандала
15:18
Россияне поражены подлостью Шепелева
15:00
Цымбалюк-Романовской предложили забрать театр Джигарханяна
14:52
"Возрождение" расширяет возможности онлайн-обслуживания
14:51
Самые успешные актеры 2017 года
14:50
Житель Подмосковья избил сотрудника скорой
14:48
Инопланетяне из 9 миров наблюдают за Землей
14:39
Реновация подстегнула бюджетное строительство
14:31
Костенко показала округлившийся живот после объявления о свадьбе
14:30
Хитрый украинский план Трампа
14:29
Под Москвой сиделка обворовала больного
14:17
Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
13:45
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
13:42
Путин подал документы для участия в выборах
13:41
Для зараженного Табакова вызвали врачей из Европы
13:34
Брата известной певицы зверски убили
13:23
Москвичи увидят новогоднюю суперлуну
13:23
Диана Шурыгина поздравила Dni.Ru с Новым годом
13:09
Как сэкономить при покупках
13:06
Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"
12:56
Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)
12:56
Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
12:25
В Петербурге автобус после ДТП отлетел на тротуар
12:21
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
12:21
Агутин оправдался за свой скандальный выбор
12:15
Как живет звезда "Голоса" Гела Гуралиа
12:07
В тоннеле московского метро сломался поезд
11:58
Рожденные в год Собаки звезды
11:44
Директор фабрики "Меньшевик" объяснил причины бойни
11:39
Тяжелобольной Олег Табаков в коме
11:37
Охранник героически погиб в попытке спасти людей от обезумевшего директора
10:57
Ученые победили ВИЧ наночастицами
10:50
Перед смертью Шаинский общался с бывшей женой
10:37
Зрительница спасла известного ведущего от рака
10:22
В Москве директор фабрики убил человека и захватил заложников
10:04
Развенчан миф о пользе витамина D
09:57
Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться
09:44
В NASA признали зависимость от России
09:44
Муж зарубил топором российскую журналистку
09:30
Найдена идеальная диета
09:23
Значение чисел в нумерологии
09:11
Знаменитый хоккеист умер от воспаления
09:06
Потрясенная Дубовицкая о конфликте с Шифриным
08:53
Под Москвой автомобиль сбил сотрудника ДПС
08:27
После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
08:24
В Домодедово горит ангар (видео)
08:23
Россия нашла способ отомстить США
08:11
Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России
08:09
В центре Москвы произошла массовая драка (видео)
21:55
Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского
21:55
Больная раком звезда "Дома-2" сильно растолстела
21:43
Собчак вонзили нож в спину
21:32
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
21:24
Умер создатель подлодки "Курск"
21:06
Кого из артистов Вы хотели бы видеть в новогоднем телеэфире
20:46
Российское судно терпит бедствие у берегов Британии
20:35
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
19:52
К чему снится рак
19:20
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
19:08
Власти Москвы увеличат число льготных путевок в санатории для пенсионеров до 200 тысяч
19:08
Почему не решаются проблемы военной коммуналки
18:54
Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ
18:08
Лазарев отказался переступать порог дома преданной Кудрявцевой
17:38
Дети Королевой и Барановской повеселились в академии наук
17:38
Пять книг для новогодних праздников
17:36
Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
17:25
Три итальянца сделали гастрономическое открытие в Москве
17:23
Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским
17:21
Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог
17:19
Как развивается Новая Москва
17:10
Москвич надел вещи умершей матери ради кредита
16:45
Свиридова рассказала о тайной свадьбе
16:35
Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите
16:32
Громкий хлопок и странный след самолета перепугали Симферополь
16:29
Анна Калашникова поздравила Dni.Ru с Новым годом
16:03
Владимир Шаинский умер от рака
16:00
Губернатор восхитил новогодним обращением с собакой (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в столице
Россияне поражены подлостью Шепелева
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
Общество

Свинья сбежала от украинца по крыше грузовика

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Автомобилисты Киева стали свидетелями необычного инцидента. На крыше фуры разгорелась смертельная битва человека и свиньи. 
прочитано 971 раз

Судя по кадрам ролика, животное решило сбежать из грузовика. Каким-то образом оно оказалось на крыше. Свинье оставался один прыжок до свободы, когда к ней вероломно подкрался мужчина. Он ухватил беглянку за хвост и попытался оттащить от края. Животное оказалось сильнее и радостно свалилось прямо на дорогу. Свинка стала свободной.

ПО ТЕМЕ

Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Десятки свиней устроили побег по пути на бойню (видео)

 Смешные животные

Сюжеты Смешные животные

Ролик стал настоящим хитом в Facebook. Его посмотрели уже больше 20 тысяч человек. Многие из комментаторов предположили, что свинье была уготована незавидная роль – главного блюда на новогоднем столе. Другие пользователи Сети отметили, что ролик напомнил им остросюжетные голливудские фильмы: "Побег из Шоушенка" и "Форест Гамп". 

Автор: Михаил Войцеховский27 декабря 2017, 18:42

комментарии

Политика

Развратная помощница бросила Авакова
Захарова высмеяла Киев за "петушиные" интересы
Американец устроил крымскую провокацию на шоу Соловьева
Россия нашла способ отомстить США

Шоу-бизнес

Солнцев пнул "силиконовую" Жужу из "Дома-2"
Выберите лучшую российскую певицу 2017 года
Николай Носков сообщил о пополнении в семье
Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Последние слова водителя автобуса-убийцы попали в Сеть
Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики
Брата известной певицы зверски убили
Делу больного Табакова пришел конец

Lifestyle

Самые успешные актеры 2017 года
Вдова Шаинского отказалась сама хоронить его в России
Масляков поделился болью из-за тяжелой утраты
Пять книг для новогодних праздников
Шоу-бизнес

Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться

Актеры дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом (видео)

Звезду "Дома-2", у которой год не было секса, член порадовал
Шоу-бизнес

Табаков после комы перестал узнавать родных

Врачи опасаются делать какие-либо прогнозы
Шоу-бизнес

Выберите лучшую российскую певицу 2017 года

Dni.Ru проводят голосование

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Рожденные в год Собаки звезды
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек

Спорт

Мутко потерял еще одну работу после скандала
Предатель Родченков: В России меня ждут пытки и смерть
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Алина Кабаева возмущена унижениями

Регионы

В петербургском магазине рванула любимая бомба террористов
Глухонемая до смерти забила подругу во время ссоры
Муж зарубил топором российскую журналистку
Много крови: очевидцы о жутком взрыве в Петербурге
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru